Sinner | Il tennis è uno sport mentale Le piccole cose nella tua testa fanno la differenza

piccoli dettagli, le sfumature che fanno la differenza nel tennis mentale. Per Sinner, ogni punto perso diventa un insegnamento, una lezione sulla resilienza e sulla concentrazione. Seduto nel suo ufficio all’ATP di Halle, riflette sull’importanza dei momenti di silenzio interiore e delle piccole cose che, alla fine, plasmano il percorso verso il successo. La vittoria o la sconfitta sono solo tappe di un viaggio fatto di mente e cuore.

Jannik Sinner fa l’analisi della sconfitta. Ha elaborato il lutto, la finale del Roland Garros con Alcaraz, quei maledetti tre match point. Si siede in un ufficio dell’Atp del torneo di Halle, e riavvolge il nastro parlandone con lo Spiegel. E’ quasi una seduta terapeutica. Dice che non ha rivisto il match, ma gli highlights sì. “Ho cercato di tenere il telefono abbastanza lontano da non poterlo raggiungere. Ma ho guardato gli highlights. E i match point che ho avuto. C erto, non si dimentica una cosa del genere. Ma non la vedo come una cosa negativa. A volte fa bene ricordare situazioni come queste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it