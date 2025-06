Sinner Cahill ci ripensa? Addio doveva essere segreto ma l’anno è ancora lungo

Darren Cahill, il celebre coach di Jannik Sinner, svela i suoi piani futuri e riflette sulla finale di Roland Garros 2025. In un’intervista sincera e ricca di emozioni, Cahill ammette che, nonostante le voci segrete, il cammino è ancora lungo e pieno di sfide. A quasi 60 anni, si prepara a un nuovo capitolo, portando con sé passione e saggezza nel mondo del tennis. La sua decisione segnerà forse un addio o un nuovo inizio?

(Adnkronos) – Darren Cahill parla del suo futuro e della finale del Roland Garros 2025. Il supercoach di Jannik Sinner è stato ospite oggi, martedì 17 giugno, del podcast 'Served with Andy Roddick', condotto proprio dall'ex tennista statunitense: "È un anno ancora lungo, lui è veramente un bravo ragazzo. Quest'anno compirò 60 anni e arriva un momento in cui capisci che è il momento di fermarsi. Abbiamo avuto questa conversazione al termine dello scorso anno, lui non avrebbe dovuto dirlo pubblicamente, ma ha fatto un errore", ha detto ridendo Cahill. Il riferimento è a un'intervista rilasciata da Sinner dopo una partita degli scorsi Australian Open, quando rivelò che Cahill aveva intenzione di ritirarsi: "Lui ha detto in conferenza stampa che sarebbe stato il mio ultimo anno da allenatore, poi è tornato negli spogliatoi mettendosi le mani nei capelli e dicendo 'ho fatto un errore enorme' ma gli ho detto che era tutto ok", ha raccontato l'ex tennista australiano con un sorriso, "il piano era che questo, che sarebbe stato il mio ultimo anno, ma questo è un anno molto lungo".