sinner bistrattato dal torneo i tifosi non credono a quello che vedono

Dopo l'ottimo debutto sull'erba di Halle, dove ha superato il tedesco Hanfmann al primo turno, Jannik Sinner è proiettato verso uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: Wimbledon, al via dal 30 giugno. Il campione azzurro vuole prendersi la rivincita su Carlos Alcaraz, che lo ha battuto nella storica finale del Roland Garros. Subito dopo lo Slam londinese, Sinner volerà negli Stati Uniti per difendere due titoli pesantissimi: l'ATP 1000 di Cincinnati e lo US Open. Due tornei che valgono punti e prestigio, ma anche una pressione costante, come lui stesso ha ammesso. «Restare in vetta significa convivere con il peso delle aspettative», ha dichiarato il numero uno del mondo.