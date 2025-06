Simulazione Giostra | cosa è successo nelle scorse edizioni

La simulazione della giostra, che ha riscosso grande successo nelle edizioni passate, si è evoluta con l’introduzione della notte della simulazione nel giugno 2023. Questo evento, nato dal dialogo tra quartieri e amministrazione, ha rivoluzionato il modo di vivere questa tradizione, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente. Ma quali novità ci riserverà questa manifestazione iconica? Scopriamolo insieme!

La notte della simulazione è stata introdotta nel giugno del 2023. All'epoca il dibattito, tra i quartieri e l'amministrazione, si era concentrato sull'ipotesi di accorciare il tempo a disposizione dei giostratori sulla lizza in piazza Grande durante i giorni successivi all'estrazione delle.

La notte della simulazione della Giostra e Prova Generale - Preparatevi a vivere un'emozionante anteprima della grande sfida! Mercoledì 19 giugno alle 21.30, la notte della simulazione della Giostra e della Prova Generale prenderà vita, offrendo a cavalieri, titolari ed esordienti, un'occasione unica per affinare le proprie strategie.

