Simpson Desert | viaggio nell’infinito rosso dell’Australia centrale

Immaginate un mare di sabbia rossa che si perde all'orizzonte, un paesaggio selvaggio e affascinante che invita all'avventura. Il Simpson Desert, nel cuore dell'Australia centrale, è un vero e proprio tesoro inesplorato, un luogo dove la natura si manifesta in tutta la sua forza primordiale. Per il viaggiatore audace, questo deserto rappresenta uno scenario unico e indimenticabile, perfetto per scoprire i segreti più nascosti dell'infinito rosso dell'Australia.

L’ Australia centrale nasconde uno dei suoi tesori più selvaggi e affascinanti: il Simpson Desert, un’immensità di sabbia rossa che si estende per 176.500 chilometri quadrati attraverso il Northern Territory, il South Australia e il Queensland. Questo mare di dune ondulate rappresenta il quarto deserto più grande del continente australiano, un luogo dove la natura ha scolpito paesaggi di una bellezza primordiale che toglie il fiato. Per il popolo aborigeno Wangkangurru Yarluyandi, questo territorio è conosciuto come Munga-Thirri, un nome che racchiude millenni di storia e profonda connessione spirituale con la terra. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Simpson Desert: viaggio nell’infinito rosso dell’Australia centrale

In questa notizia si parla di: australia - simpson - desert - centrale

Simpson, il deserto dalle dune rosse che affascina con il suo mistero; Simpson, il più grande deserto di dune di sabbia del mondo; Segui questi avventurieri nel cuore dell’Australia.

Simpson, il deserto dalle dune rosse che affascina con il suo mistero - Il Simpson Desert occupa un’enorme porzione del territorio australiano centrale e abbraccia tre stati: si estende a sud- Secondo siviaggia.it

Scoprire il deserto di Simpson: un viaggio tra natura e cultura - Tra le sue dune si possono trovare rettili come il drago barbuto centrale e la lucertola a gonnellina, ... Da viaggiamo.it