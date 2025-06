Simone Inzaghi non era la prima scelta dell’Al-Hilal! Il retroscena sull’ex allenatore dell’Inter

Simone Inzaghi non era la prima scelta dell’Al-Hilal, secondo un retroscena svelato da La Repubblica. La trattativa tra l’ex allenatore dell’Inter e il club arabo ha riservato sorprese, rivelando che altri candidati erano in pole position. Dopo la dolorosa eliminazione in Champions League, Inzaghi si trova ora al centro di un’affascinante svolta nella sua carriera. Ma quali sono i dettagli nascosti dietro questa decisione? Scopriamolo insieme.

Due interessanti retroscena svelati da La Repubblica sulla trattativa tra Inzaghi e l’Al-Hilal. Secondo il quotidiano, il tecnico non era la prima scelta araba. L’edizione odierna de La Repubblica è tornata sulla separazione tra Inzaghi e l’ Inter. Come è noto, il tecnico piacentino ha lasciato i nerazzurri a seguito della bruttissima sconfitta per 5-0 subita in finale di Champions League contro il PSG. Uno smacco troppo grande per l’ex Lazio, che qualche giorno dopo ha comunicato a Marotta e Ausilio la volontà di non proseguire insieme. A tal proposito, il quotidiano ha svelato alcuni importanti retroscena. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Simone Inzaghi non era la prima scelta dell’Al-Hilal! Il retroscena sull’ex allenatore dell’Inter

