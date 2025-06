Simeone proposto al Siviglia nell’affare Juanlu

Il mercato estivo si anima con interessanti sviluppi: il Napoli propone Simeone al Siviglia come parte di uno scambio con Juanlu, l’attaccante argentino in uscita. I contatti tra le dirigenze continuano a intensificarsi, aprendo scenari sorprendenti per entrambe le squadre. L’operazione potrebbe rappresentare un cambio di passo strategico, ma resta da attendere la conferma ufficiale. Per scoprire tutti gli aggiornamenti, continua a seguirci su ForzAzzurri.net.

Tra #Siviglia e #Napoli si è parlato di Giovanni #Simeone, il club azzurro ha provato a inserirlo dentro l’affare per Juanlu #Sanchez ma il #Siviglia per adesso ha rifiutato la proposta. [@diarioas] Vai su X

