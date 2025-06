Siglato il patto | arrivano i custodi del patrimonio

Siglato il patto tra la Camera di Commercio di Como-Lecco e il Fai, un accordo che apre le porte a un futuro in cui cultura e impresa collaborano per valorizzare il territorio lariano. Presentata ieri, questa intesa segna un passo decisivo verso uno sviluppo sostenibile, capace di generare valore duraturo per la comunità , l’ambiente e le imprese locali, creando un modello innovativo di crescita condivisa.

Un accordo quadro tra la Camera di Commercio di Como-Lecco (nella foto il presidente Ezio Vergani) e il Fai, Fondo per l'ambiente italiano, finalizzato alla valorizzazione culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio lariano. L'intesa, siglata nell'ottobre 2024 e presentata ieri, rappresenta un passo avanti verso "un modello di sviluppo, nel quale cultura e impresa lavorano insieme in maniera sostenibile per generare valore per il territorio e le comunità locali". Partendo dal Lago di Como che, con oltre 4 milioni di visitatori l'anno, si conferma uno dei poli turistici più attrattivi del Nord Italia.

