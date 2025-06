Siena un’estate senza treni per Firenze | lavori al raddoppio ferrovia chiusa

L’estate 2025 si preannuncia senza treni tra Siena e Firenze, con due mesi di stop causati dai lavori di raddoppio della linea. Una sfida per pendolari e turisti, che dovranno affrontare ingenti pedaggi e disagi, rischiando di alterare le abitudini di viaggio. La situazione potrebbe essere solo l’inizio di un lungo percorso di miglioramento o di ulteriori ostacoli. Resta da capire come si evolverà questa difficile fase.

Siena, 18 giugno 2025 – Due mesi senza treni e potrebbe essere solo l’antipasto, sulla strada dell’adeguamento della linea ferroviaria per Firenze. Con pesanti pedaggi da pagare per i pendolari ma anche per i tanti turisti che, abituati ad altri lidi, preferiscono viaggiare su rotaia. Rfi ha annunciato ieri che dal primo luglio al 31 agosto i lavori per il raddoppio della linea tra Empoli e Granaiolo causeranno la totale sospensione della circolazione ferroviaria sul tratto. Le alternative? “Prevista ove possibile – specifica Rfi – una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Empoli e Granaiolo e in alcune fasce orarie tra Empoli e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, un’estate senza treni per Firenze: lavori al raddoppio, ferrovia chiusa

In questa notizia si parla di: siena - treni - firenze - lavori

Treni, linea Firenze-Siena: stop alla circolazione fra Empoli e Granaiolo per due mesi - Se viaggiate sulla linea Firenze-Siena, tenete presente che per due mesi la circolazione tra Empoli e Granaiolo sarà sospesa.

#FocusFirenze - Al via dal 16 giugno i lavori di asfaltatura in due punti viari cruciali della zona di Sorgane. Un cantiere che sarà suddiviso in due fasi e per il quale il Comune di Firenze ha concesso a Publiacqua un’apposita ordinanza con scadenza 28 giugn Vai su Facebook

Siena, un’estate senza treni per Firenze: lavori al raddoppio, ferrovia chiusa; Linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena, gli attesi lavori per il raddoppio al via da luglio; Lavori sulla Firenze-Siena, stop ai treni tra Empoli e Granaiolo.

Lavori sulla Firenze-Siena, stop ai treni tra Empoli e Granaiolo - Dal 1° luglio al 31 agosto la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Granaiolo, sulla linea Firenze–Empoli–Siena, per consentire interventi di ... Si legge su gonews.it

Raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo: lavori dal 1 luglio - Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Empoli e Granaiolo sarà sospesa per due mesi ... Scrive nove.firenze.it