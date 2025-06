Sicurezza sul lavoro la Corte dei Conti lancia l’allarme | Manca un sistema unico di condivisione dei dati

La Corte dei Conti lancia un allarme cruciale sulla sicurezza sul lavoro: senza un sistema unico di condivisione dati tra gli enti vigilanti, il coordinamento rischia di vacillare. La mancanza di questa piattaforma ostacola la gestione efficace e mette a dura prova l’efficacia delle misure preventive. È quindi imperativo completare i sistemi esistenti come Sinp e MiniSinp, e attivare il Portale nazionale del sommerso, pilastri fondamentali per migliorare la sicurezza e la tutela di lavoratori e cittadini.

"L'assenza di un sistema unico di condivisione dei dati tra gli istituti deputati alla vigilanza" per la sicurezza sul lavoro, "presupposto fondamentale per l'esercizio di una corretta funzione di coordinamento, rende di primaria importanza il completamento dei sistemi operativi già avviati (Sinp e MiniSinp) e l'entrata in funzione del Portale nazionale del sommerso che potrebbe, in futuro, risolvere questa criticità gestionale". Lo rileva la Corte dei Conti nella analisi sull'azione di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza in ambito professionale, nel triennio 2022-2024.

In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro - corte - conti

