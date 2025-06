Sicurezza stradale incontro della polizia con la cittadinanza ad Acireale

L’evento “Carovana della sicurezza stradale” ad Acireale ha rappresentato un importante momento di confronto tra cittadini e forze dell’ordine, volto a promuovere consapevolezza e responsabilità sulla strada. Attraverso attività informative e sensibilizzanti, si mira a diffondere le buone pratiche di guida, rafforzando il ruolo della comunità nella prevenzione degli incidenti. Un passo deciso verso strade più sicure per tutti, perché la sicurezza inizia da ciascuno di noi.

Promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza in modo da far veicolare le buone pratiche da tenere alla guida. È stato questo l'obiettivo dell'evento "Carovana della sicurezza stradale"

