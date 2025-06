Sicurezza stradale cambia la mappa delle arterie soggette ai controlli | l' elenco

La sicurezza stradale si evolve, e con essa anche la mappa delle arterie soggette ai controlli. L’ultimo aggiornamento della provincia introduce un elenco rinnovato di tratti stradali dove è possibile installare e usare dispositivi di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni, garantendo maggiore efficienza e sicurezza. Restare informati è fondamentale per tutti gli utenti della strada, perché conoscere le aree sorvegliate permette di guidare in modo più consapevole e responsabile.

E’ stata aggiornata la mappatura dei tratti stradali della provincia nei quali è possibile installare e utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni degli articoli 142 e 148 del Codice della Strada, senza contestazione immediata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sicurezza stradale, cambia la mappa delle arterie soggette ai controlli: l'elenco

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale - cambia - mappa

Come i fari aumentano la sicurezza stradale - I fari giocano un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale, specialmente di notte. Illuminando la carreggiata, permettono ai conducenti di vedere chiaramente gli ostacoli e rendono i veicoli visibili agli altri utenti.

Domani saremo presenti alla consulta del Comune di Perugia sulla viabilità e sulla sicurezza stradale. Chiunque voglia inoltrarci delle sue osservazioni può utilizzare questa e-mail: [email protected] Vai su Facebook

Sicurezza stradale, cambia la mappa delle strade soggette ai controlli: l'elenco; Sicurezza stradale: al via i lavori per la segnaletica orizzontale a Salerno, la mappa dei disagi; Si espande la mappa dei Vista red, arrivano due nuovi semafori pronti a multare chi passa col rosso.

Legge Sicurezza 2025: le novità sul blocco stradale - La Legge Sicurezza 2025 introduce nuovi reati e aggravanti, incluso il reato di blocco stradale o ferroviario effettuato col proprio corpo. Segnala sicurauto.it

Maurizio Tira e il paradosso italiano della sicurezza stradale: «Le nostre strade? Antiche come Roma» - Curve strette, asfalto irregolare, buche nascoste sotto la pioggia d’estate e il sole che ... msn.com scrive