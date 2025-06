Sicurezza nuovo appello di Celano | Più forze di polizia

La lotta contro il crimine non si ferma, e la recente operazione della squadra mobile di Salerno ne è la prova concreta. Nonostante l’arresto dell’autore delle rapine, le forze di polizia continuano a vigilare con impegno e determinazione, garantendo la sicurezza di tutti i cittadini. La fiducia nella tutela delle comunità passa anche attraverso il costante lavoro di uomini e donne che non mollano mai. La sicurezza è una priorità, e il nuovo appello di Celano pi249 ne è testimonianza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è bastata l'operazione lampo attraverso la quale ieri la squadra mobile della questura di Salerno ha arrestato a poca distanza, l'autore della doppia rapina, al bar e al distributore di carburante che armato di pistola non solo aveva minacciato il titolare ma anche leso la sicurezza della città, a tranquillizzare gli animi di tutti. L'operazione che ha ottenuto anche il plauso del prefetto nei confronti di magistratura e forze dell'ordine e del sindaco di Salerno, ha invece oggi registrato un nuovo intervento. Dai banchi dell'opposizione il capogruppo di Forza italia, Roberto Celano coglie l'occasione dell'episodio di criminalità e di un altro evento, dei colpi di pistola che hanno ferito una persona davanti ad un bar in via Galloppo, per lanciare una richiesta relativa ad una maggiore presenza di pattuglie interforze di Polizia.