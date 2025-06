Sicurezza Maiorano interroga il Ministro Piantedosi | Servono più agenti sul territorio

Sicurezza maiorano interroga il ministro Piantedosi, sottolineando l'urgenza di incrementare i 249 agenti sul territorio. Tarantini, parlamentare di Fratelli d’Italia, evidenzia come il Governo Meloni stia lavorando per potenziare le forze di sicurezza attraverso assunzioni e riorganizzazioni, ma ammette che c’è ancora molto da fare. La questione rimane centrale per garantire una maggiore tutela e ordine pubblico, un obiettivo che necessita di interventi tempestivi e mirati.

Il parlamentare pugliese di Fratelli d'Italia: "Servono più agenti sul territorio" "Sin dal suo insediamento il Governo Meloni sta lavorando fortemente per potenziare le strutture dei comparti della sicurezza, incrementando gli organici delle Forze di Polizia soprattutto attraverso una riorganizzazione interna e nuove assunzioni. Nonostante gli sforzi compiuti, però, è necessario intervenire per rafforzare ancora di più l'organico in servizio nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce che, ancora oggi, si trovano in una situazione di sofferenza organizzativa. Serve, quindi, potenziare il personale con nuove unità , in pianta stabile, in considerazione delle crescenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica che interessano i territori e tenuto conto dell'arrivo della stagione estiva che comporta inevitabilmente un'importante crescita delle attività di controllo e prevenzione nelle aree a maggiore densità turistica.

