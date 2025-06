Sicurezza la Corte Conti bacchetta | pochi ispettori zero dati condivisi

La Corte dei Conti ha alzato la voce sulla sicurezza, evidenziando criticità come la scarsità di ispettori e la mancanza di condivisione dei dati. Con il Portale del sommerso ancora non operativo e un deficit di personale tecnico e amministrativo, il sistema di controllo rischia di restare inefficace. È urgente intervenire per rafforzare le infrastrutture e garantire trasparenza e sicurezza, altrimenti l’intera politica di vigilanza potrebbe essere compromessa.

Manca la condivisione dei dati, non è partito il Portale del sommerso, c'è un deficit di personale tecnico e amministrativo per i controlli

