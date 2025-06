Sicurezza a rischio in Abruzzo Silp Cgil | Mancano 200 poliziotti

In un Abruzzo fragile e in evoluzione, la mancanza di 200 poliziotti mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. La carenza di personale, denuncia il Silp Cgil, compromette il controllo del territorio e l’ordine pubblico. È ora di agire con urgenza per garantire una presenza più forte e rassicurante sul nostro territorio, perché la sicurezza non può aspettare.

"Inaccettabile la carenza di poliziotti nella nostra regione, in Abruzzo mancano 200 poliziotti, il controllo del territorio, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini è a rischio. Il nostro territorio -spiega il segretario regionale del Silp Cgil David Belgiorno-soffre da tempo di carenze. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sicurezza a rischio in Abruzzo, Silp Cgil: "Mancano 200 poliziotti"

In questa notizia si parla di: poliziotti - sicurezza - rischio - abruzzo

Bastonate ai poliziotti, violenza rossa al corteo contro il dl Sicurezza: gli scontri | VIDEO - Un corteo contro il dl Sicurezza si è trasformato in violenza a Roma, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

La rassegna stampa Abruzzo di TvSei di martedì 17 giugno 2025 sui principali quotidiani regionali abruzzesi e le prime pagine dei principali quotidiani... Vai su Facebook

Sicurezza a rischio in Abruzzo, Silp Cgil: Mancano 200 poliziotti; Mancano 200 poliziotti in Abruzzo: Silp Cgil lancia un appello alle istituzioni, Affinché le cose cambino; 'Mancano 200 poliziotti in Abruzzo': Silp Cgil lancia un appello alle istituzioni, 'Affinché le cose cambino'.

Siulp L'Aquila, sicurezza a rischio con poco personale - La Segreteria provinciale del Siulp dell'Aquila torna a lanciare l'allarme sulla carenza di personale nella Polizia di Stato nella provincia, parlando di "livelli insostenibili, con conseguenze dirett ... msn.com scrive

ALLARME DEL SIULP: “DIECI ARRIVI MA 43 POLIZIOTTI IN PENSIONE, SICUREZZA A RISCHIO NELL’AQUILANO” - L’AQUILA – La Segreteria Provinciale del SIULP L’Aquila continua a lanciare ormai da anni un allarme sempre più serio e fondato: la carenza di personale nella Polizia di Stato nella nostra provincia h ... Lo riporta abruzzoweb.it