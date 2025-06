Si tuffa per un bagno nel Piave ma non riemerge 21enne trovato morto nel fiume dopo l'allarme degli amici

Un pomeriggio di speranza si trasforma in tragedia nel Trevigiano: un giovane di 21 anni, dopo aver deciso di tuffarsi nel Piave, non è più riemerso. L'allarme degli amici ha scosso la comunità di San Biagio di Callalta, portando i soccorritori a una drammatica scoperta. Il dolore e l'incredulità si diffondono tra chi conosceva il ragazzo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Continua a leggere.

Il dramma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, in località Fagarè nel territorio del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del 21enne, adagiato sul fondo del fiume, a poca distanza da dove era stato visto l'ultima volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

