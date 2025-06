Si tuffa nel Piave e non riemerge più morto un 21enne Tragedia a Treviso

Una giovane vita spezzata nel silenzio delle acque del Piave: un drammatico episodio che ha sconvolto Treviso. Il corpo del 21enne, scomparso nel fiume e ritrovato dai vigili del fuoco a pochi metri dal punto dell’ultimo avvistamento, ha lasciato la comunità sgomenta. Un ricordo triste di una tragedia che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e l’importanza della sicurezza.

Il corpo del 21enne, che abitava fuori provincia, è stato recuperato dai vigili del fuoco adagiato sul fondo, a pochi metri da dove era stato visto inabissarsi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Si tuffa nel Piave e non riemerge più, morto un 21enne. Tragedia a Treviso

