Si tuffa nel Piave e non riemerge | morto un 21enne

Un gesto di spensieratezza si trasforma in tragedia: un giovane di 21 anni, dopo essersi tuffato nel Piave a Fagarè della Battaglia, non è più riemerso. La sua scomparsa ha scosso la comunità e riempito di dolore le persone che erano con lui. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante rispettare la natura e mettere sempre la sicurezza al primo posto.

(Adnkronos) – Un giovane di 21 anni è morto oggi pomeriggio, mercoledì 18 giugno, dopo essersi tuffato nel Piave a Fagarè della Battaglia in provincia di Treviso. A dare l'allarme al 112 verso le 17.45 un'amica che era con lui e un altro ragazzo che non l'ha più visto riemergere.

