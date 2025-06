Si spaccia per personal trainer e molesta una 15enne al mare | condannato

Una vicenda sconvolgente che mette in luce i pericoli nascosti dietro le apparenze. Luca Coluccia, 51enne, si spacciava per personal trainer e ha molestato una 15enne al mare, finendo condannato a quattro anni di reclusione. Una sentenza che riafferma l'importanza di vigilare e proteggere le vittime di abusi, soprattutto tra i più giovani, affinché la giustizia faccia il suo corso.

BAGNOLO DEL SALENTO - Si è concluso con una condanna a 4 anni di reclusione il processo a carico di Luca Coluccia, 51enne residente a Bagnolo del Salento, accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il collegio della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, composto dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Si spaccia per personal trainer e molesta una 15enne al mare: condannato

