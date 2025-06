Si sente un forte odore di vernice i carabinieri scoprono sei writer e li denunciano

Questa mattina, all’alba, un’intensa colonna di colore e mistero ha sconvolto via Carafa. I carabinieri, attiratti da un potente odore di vernice, hanno scoperto sei writer intenti a lasciare il loro segno nel cuore della città. Bloccati e trovati con bombolette spray e guanti in lattice, i giovani artisti sono stati denunciati. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della creatività urbana e dei limiti legali...

Questa mattina all'alba i carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, intervengono a via Carafa e sentono un forte odore di vernice. Poco distanti 6 ragazzi. I militari li bloccano e li sorprendono nel tentativo di disfarsi di 7 bombolette spray, indossano anche dei guanti in lattice.

