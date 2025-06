Si sente male mentre è in piscina con il centro estivo | gravissimo un bimbo di 10 anni

Un dramma improvviso scuote il centro estivo di Torre de Picenardi, dove un bambino di appena 10 anni ha accusato un grave malore in piscina. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni rimangono critiche. La comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, mentre si aspetta con ansia aggiornamenti sulla vicenda che ha sconvolto tutti.

È in condizioni critiche un bambino di 10 anni trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo aver accusato un malore in piscina in località  Torre de Picenardi, in provincia di Cremona. Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti intorno alle 14 di oggi, mercoledì 18. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Si sente male mentre è in piscina con il centro estivo: gravissimo un bimbo di 10 anni

Si sente male in piscina a Salò, bambino di 2 anni ricoverato al Papa Giovanni - Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Salò: un bambino di appena 2 anni ha avuto un improvviso malore in piscina, finendo in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

