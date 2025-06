Si scaglia con l'auto contro un bar e travolge i clienti | aveva litigato con la titolare per un drink non pagato

Un gesto disperato e inquietante scuote Gravellona Lomellina: un uomo, dopo un alterco con la titolare di un bar, usa l'auto come arma per sfogare la sua rabbia, travolgendo clienti e lasciando una donna gravemente ferita. La scena, sconvolgente, mette in evidenza quanto possa essere fragile la linea tra conflitto e tragedia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Craiet Ben Ouafi è stato arrestato il 16 giugno per tentato omicidio dai carabinieri. Il 41enne, dopo aver litigato con la titolare di un bar di Gravellona Lomellina (Pavia) per un Gratta e Vinci e un drink non pagato, è salito a bordo della sua auto e l'ha usata come ariete per scagliarsi contro il locale. Una 51enne è rimasta ferita in modo grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

