Si rompe la vela e finisce in acqua kite surfer soccorso a Barcola

Ieri mattina, un kite-surfer in difficoltà a Barcola ha rischiato di mettere a repentaglio la propria sicurezza: la vela si è rotta e lui è finito in acqua. Immediato l’intervento della guardia costiera di Trieste, che lo ha soccorso prontamente a circa due miglia dalla costa. La tempestività e il coordinamento tra le forze di salvataggio hanno evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza della vigilanza in mare.

Ieri mattina la guardia costiera di Trieste ha soccorso un kite-surfer a circa due miglia dalla costa nello specchio acqueo antistante località Barcola. La segnalazione alla sala operativa è partita da una nave ancorata in rada e relativa alla presenza di un uomo che si trovava in acqua alla.

L’uomo è stato poi consegnato al personale sanitario al porticciolo di Barcola: l’intervento della Guardia Costiera Vai su Facebook

