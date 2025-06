Si rinnova il legame tra Cascina e Acciano | visita ufficiale del sindaco Betti

Un legame di solidarietà e collaborazione si rinnova tra Cascina e Acciano, due comunità unite dalla memoria e dalla ricostruzione. La visita ufficiale del sindaco Betti nel piccolo borgo abruzzese testimonia l’importanza di questo rapporto, nato dalla volontà di aiutare e condividere progetti di rinascita. Un gesto che rafforza il senso di comunità e di supporto reciproco, ricordando che insieme si può superare ogni sfida.

Cascina (PI), 18 giugno 2025 – Il Comune di Cascina è stato ricevuto nel nuovo salone del consiglio comunale di Acciano, piccolo Comune nella provincia dell’Aquila in Abruzzo, fortemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. Il motivo è semplice: il Municipio è stato ricostruito anche grazie al contributo del Comune di Cascina, reso possibile per l'impegno dell’allora giunta del sindaco Moreno Franceschini (presente alla cerimonia insieme al sindaco Michelangelo Betti e all’assessore, con entrambi i sindaci, Paolo Cipolli). Il primo cittadino abruzzese Fabio Camilli ha voluto rinnovare i ringraziamenti per l’impegno del Comune di Cascina nella fase cruciale e più dura della ricostruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si rinnova il legame tra Cascina e Acciano: visita ufficiale del sindaco Betti

