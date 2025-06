Sì quest’estate 2025 il vestito sarà il polka dot

Sarà il must-have di quest'estate 2025, pronto a conquistare ogni occasione con il suo fascino senza tempo. Il polka dot non è più solo un richiamo al passato: è l'espressione di uno stile moderno, dinamico e irresistibilmente chic. Versatile come pochi, si adatta a tutte le personalità e look, rendendosi protagonista assoluto nelle scene più glamour. Noi ve l’abbiamo detto: torna il polka dot dress, l’abito a pois che non passerà mai di moda.

Non è un revival improvviso. I pois, da sempre tra i motivi più iconici nella storia del fashion, stanno vivendo una nuova stagione di successo. Niente stile retrò: nel 2025, il polka dot non è uno di quei trend nostalgici. È fresco, versatile, fluido. E soprattutto, torna a essere protagonista nei guardaroba più aggiornati, da quello delle celeb ai delle creator più seguite. Noi ve l'abbiamo detto. Torna il polka dot dress: l'abito a pois conquista l'estate 2025. La moda è ciclica, lo sappiamo. Ma ci sono stampe che non spariscono mai davvero. L'abito a pois è uno di quei pezzi che scompare solo per riapparire con una nuova energia, adattandosi al gusto del momento.

