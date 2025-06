Si può raggiungere l' inclusione attraverso l' arte? È qual che promette L’Arte nel Cuore il primo progetto artistico per persone con e senza disabilità La parola alle esperte

L’arte possiede un potere straordinario: quello di unire, superare barriere e creare opportunità di inclusione reale. “L’Arte nel Cuore,” il primo progetto europeo di formazione artistica inclusiva, dimostra come la creatività possa essere uno strumento di integrazione, valorizzando il talento di persone con e senza disabilità. Attraverso questo percorso, si apre una nuova prospettiva di speranza e collaborazione, dove l’arte diventa ponte di crescita e inclusione per tutti.

R aggiungere l'inclusione e superare la disabilità grazie all'impegno nell'ambito artistico. È questo l'obiettivo che da quasi vent'anni porta avanti L'Arte nel Cuore, il primo progetto europeo di formazione artistica inclusiva che lavora sull'integrazione per sviluppare il talento in un ambiente integrato. L'arte può diventare così un'opportunità straordinaria per superare le sfide che la vita quotidiana presenta ogni giorno alle persone con disabilità.