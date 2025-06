Si presentano i libri Qanat Palermo e La Macchia | Luca Simoncini e Salvatore Requirez in piazzetta Bagnasco

In un angolo incantevole di Palermo, si svelano due racconti che affondano le radici nella storia e nelle tradizioni della città. Luca Simoncini e Salvatore Requirez portano alla luce le storie di “Qanat Palermo: L'eredità dei Beati Paoli” e “La macchia”, pronti a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra mistero, leggenda e passione. Non perdete questa occasione unica per immergervi nel cuore pulsante del capoluogo siciliano.

Il fascino di storie che appartengono alle radici più profonde della città di Palermo pronto ad animare uno degli spazi più amati del capoluogo siciliano. Saranno "Qanat Palermo: L'eredità dei Beati Paoli" di Luca Simoncini (Qanat Production editore) e "La macchia" di Salvatore Requirez

