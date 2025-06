Si chiude la terza stagione di ' Particol' arte' E Alice Tamburini mette in mostra i suoi quadri

si chiude la terza stagione di "Particol'arte", un viaggio tra creatività e talento che ha visto esporre 27 artisti provenienti dalla Cantera. Giovedì 19 giugno, alle 19.30, Alice Tamburini presenterà i suoi quadri in un evento speciale per celebrare questa avventura artistica. Un'occasione unica per immergersi nella sua arte e riflettere sul percorso condiviso, lasciando un'impronta indelebile in questa stagione conclusiva.

