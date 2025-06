Scopri il nuovo avvincente libro di Matteo Giusti, "Africani brava gente", un viaggio profondo nel cuore dell’Africa. Tra storie di speranza e sfide quotidiane, l’autore svela le complessità di un continente alla ricerca di stabilità e democrazia, spesso ostacolata da decenni di colpi di stato. Un’opera che invita a riflettere sul coraggio dei popoli africani e sul cammino ancora da percorrere verso un futuro di pace e progresso.

ARezzo, 18 giugno 2025 – Si chiama "Africani brava gente" il nuovo libro di Matteo Giusti. La storia del continente africano è segnata dalla continua ricerca di stabilità e democrazia, una ricerca frenata da una lunga serie di colpi di stato che in poco più di 60 anni hanno visto le forze militari soffocare le aspettative democratiche dei popoli africani più di 200 volte. Monarchie abbattute come in Egitto o Libia, democrazie embrionali estirpate da ufficiali che bramavano il potere e che spesso venivano poi destituiti dai loro stessi compagni d'armi. La storia moderna dell'Africa, o meglio delle Afriche, è costellate da questi episodi che partono dalla prima decolonizzazione, quando le potenze europee iniziarono a lasciare libere le nazioni africane.