Si alza il sipario sul ‘Festival Storie’ Buffa porta in scena ‘Italia Mundial’

Sarà Ponzano di Fermo, nel suggestivo scenario del sagrato della chiesa di San Marco, ad alzare il sipario sulla quinta edizione di ' Festival Storie ', manifestazione che ha messo in rete 13 borghi di tre province. L'appuntamento inaugurale è fissato per venerdì alle 21,30, con uno spettacolo che promette emozione pura: Federico Buffa, accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Nidi, porta in scena uno dei suoi monologhi più celebri e amati: ' Italia Mundial ', il racconto epico e poetico della leggendaria vittoria della nazionale italiana ai mondiali di calcio del 1982. Biglietti disponibili ai numeri 0734-632800 e 0734-710026 e sul circuito ciaotickets.

