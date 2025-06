Si aggirava per via Etnea con un coltello in mano | 28enne bloccato e denunciato

Via Etnea, il cuore pulsante della città, si trasforma in scena di un episodio di grande tensione. Un 28enne, minaccioso con un coltello in mano, è stato prontamente intercettato e fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile durante un servizio straordinario di controllo. La loro rapida azione ha evitato il peggio, e l’uomo è stato denunciato. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità: ogni intervento è un passo verso una città più sicura per tutti.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha consentito a una pattuglia dell' Aliquota di primo Intervento (Api) di individuare, in via Etnea, un uomo di origini straniere che camminava tra la gente impugnando un grosso coltello da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si aggirava per via Etnea con un coltello in mano: 28enne bloccato e denunciato

