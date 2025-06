Si accelerano le operazioni per il recupero del Bayesian il veliero sarà recuperato questo weekend

Il recupero del superyacht Bayesian, affondato lo scorso agosto nel mare di Porticello, si avvicina a una svolta decisiva. Grazie a un’accelerazione delle operazioni, il veliero potrebbe essere riportato in superficie già questo weekend, tra sabato e domenica, segnando una tappa importante nella salvaguardia del patrimonio marittimo e nelle operazioni di recupero in mare aperto. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa avventura marina.

Il relitto del superyacht Bayesian, affondato nell'agosto scorso nel mare di Porticello, potrebbe tornare in superficie già  questo fine settimana, tra sabato e domenica. I lavori per il recupero infatti hanno subito una accelerazione rispetto al cronoprogramma concordato pochi giorni fa nel corso.

Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento" - Francesco Costantino, istruttore subacqueo e sommozzatore esperto, è tra i pochi in grado di affrontare le profondità in cui riposa il relitto del Bayesian.

