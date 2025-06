Shomurodov verso l’addio la Roma cerca il vice Dovbyk | Duran chiodo fisso

monitorare attentamente le proprie mosse, adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione e assicurarsi di rinforzare la rosa senza compromettere la stabilità finanziaria. La loro capacità di rispondere prontamente potrebbe essere determinante per il successo della stagione.

Sono giornate estremamente delicate per la Roma, che si sta addentrando nel caotico mondo del calciomercato estivo. Una finestra da non sbagliare per i giallorossi, desiderosi di regalare a Gian Piero Gasperini i giusti rinforzi in ogni zona del campo. Una sessione di trattative che potrebbe subire un rallentamento, però, anche per via del fair play finanziario e dell’improvviso addio del direttore tecnico Florent Ghisolfi. I capitolini dovranno quindi cercare di racimolare un importante gruzzoletto dalle cessioni di quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto. Uno di questi è reduce da una stagione estremamente positiva, in cui ha dimostrato di essere un gregario di primo livello. 🔗 Leggi su Sololaroma.it