Sheffield Mercoledì ha schiaffeggiato con il divieto di tre finestre non può pagare una tassa per un giocatore fino al 2027

Sheffield Wednesday si trova al centro di una bufera legale e finanziaria senza precedenti. La squadra è stata punita con un divieto di tre finestre di mercato e un blocco sul pagamento delle tasse per un giocatore fino al 2027, a causa di inadempienze nei pagamenti. Questa decisione mette a rischio il futuro del club e suscita domande sulla gestione finanziaria nel calcio professionistico. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che sta scuotendo il mondo dello sport.

A Sheffield Mercoledì è stato impedito di firmare i giocatori per le commissioni di trasferimento per le prossime tre finestre mentre la riga oltre i salari non pagati continua. Il club del campionato è stato colpito con il divieto questa mattina dopo che l'EFL ha confermato di aver perso le scadenze di pagamento per i salari tra luglio 2024 e giugno 2025. Dichiarazione EFL: Sheffield Mercoledì https:t.cofabdd2jglr #Efl pic.twitter.commseeoc6pqr – EFL Communications (@eflcomms) 18 giugno 2025 Significa mercoledì, che è arrivato al 12 ° posto nel secondo livello la scorsa stagione sotto Danny Rohl, non può pagare una tassa per un giocatore fino a quando la finestra di gennaio non si aprirà nel 2027.