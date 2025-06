sharon stone laetitia casta e gwyneth paltrow i look delle tre star alla reggia di caserta

Alla Reggia di Caserta, la passerella di stelle ha brillato con uno stile unico e raffinato. Sharon Stone, Laetitia Casta e Gwyneth Paltrow hanno incantato il pubblico con look da sogno alla sfilata Resort 2026 di Max Mara, intitolata Venere Vesuviana. Tra glamour internazionali e eleganza italiana, l'evento si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di star, lasciando tutti con il fiato sospeso. Un evento indimenticabile che ha celebrato il fascino senza tempo del made in Italy.

Parata di star alla prestigiosa Reggia di Caserta in occasione della sfilata Resort 2026 di Max Mara dal titolo evocativo Venere Vesuviana. Un defilè dal sapore internazionale, ma dallo stile squisitamente italiano, che ha richiamato nella città campana tante protagoniste dello star system come Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Laetitia Casta, Hayley Atwell e Joey King. Accanto a loro non sono mancate celebrità italiane come Pilar Fogliati e Sveva Alviti, mentre in prima fila sono state avvistate anche le famose influencer Tamu McPherson e Candela Pelizza. Sharon Stone e Gwyneth Paltrow, look raffinati per Max Mara. 🔗 Leggi su Dilei.it