Shai Gilgeous-Alexander firma 429 autografi di fila e non se ne rende conto | resta di sasso

Shai Gilgeous-Alexander, il talento straordinario degli Oklahoma City Thunder, ha stupito tutti firmando 429 autografi di fila senza nemmeno rendersene conto, lasciando i fan senza parole. La sua umiltà e disponibilità lo rendono un vero esempio di dedizione e generosità dentro e fuori dal campo. Ma cosa dice questo comportamento sul suo carattere e sulla sua crescita come MVP della NBA? Scopriamolo insieme.

Shai Gilgeous-Alexander √® MVP della NBA anche per capacit√† e disponibilit√† a firmare autografi: il campione degli Oklahoma City Thunder ne ha apposti addirittura 429 prima di Gara 2 delle finali con Indiana. Peraltro non rendendosene assolutamente conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

NBA Playoff 2025, i Thunder battono ancora i Timberwolves e volano sul 2-0. Shai Gilgeous-Alexander ancora decisivo con i suoi 38 punti - Gli Oklahoma City Thunder consolidano il loro predominio nei playoff NBA 2025, sconfiggendo ancora i Minnesota Timberwolves e portandosi sul 2-0 nella serie di Western Conference.

SHAI UOMO DEL POPOLO NBA ha contato 429 autografi firmati da Shai Gilgeous-Alexander. Un grande gesto da un grande campione. #SHAI #shaigilgeousalexander #OKC #NBA #NBAFinals Vai su Facebook

