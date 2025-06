Sgomberato per la seconda volta il chiosco abusivo di Parco San Felice

Nuova operazione di contrasto all'abusivismo nel cuore di Parco San Felice: questa mattina, polizia locale e Polizia di Stato hanno sgomberato per la seconda volta il chiosco illegale, deferendo il proprietario all’autorità giudiziaria. Un duro colpo a chi tenta di sfruttare aree pubbliche senza permesso, ribadendo l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del bene comune e della legalità. La lotta contro l’abusivismo continua con fermezza e determinazione.

Questa mattina gli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dalla Polizia di Stato, hanno eseguito lo sgombero di una struttura abusiva nel cuore di Parco San Felice, il cui proprietario è stato deferito all'autorità giudiziaria. L'area era stata da poco liberata da una precedente struttura non.

