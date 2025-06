Sgomberato per la seconda volta il chiosco abusivo di Parco San Felice

Nuova operazione di contrasto all'abusivismo a Parco San Felice, dove questa mattina gli agenti della Polizia Locale, con il supporto della Polizia di Stato, hanno sgomberato per la seconda volta un chiosco illegale nel cuore del parco. La struttura, già rimossa in passato, è stata nuovamente confiscata e il proprietario deferito all’autorità giudiziaria. La tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini restano una priorità assoluta per le forze dell’ordine.

