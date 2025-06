Sfregiata con l' acido dall' ex | Filomena Lamberti si candida con Noi Moderati alle regionali

Il 28 maggio 2012, Salerno si sveglia sconvolta da una notizia drammatica: Filomena Lamberti, vittima di un atto di violenza brutale, decide di unirsi alla nostra squadra moderata alle regionali. La sua storia di sofferenza e rinascita diventa simbolo di coraggio e determinazione. Con il suo impegno, desidera portare nel nostro territorio un messaggio di speranza e legalità , perché ogni voce possa fare la differenza.

È il 28 maggio 2012 quando la città di Salerno viene attraversata, per la prima volta, da una drammatica notizia: una donna, Filomena Lamberti, lotta tra la vita e la morte per colpa dell'uomo che diceva di amarla. Filomena, originaria di Cava de' Tirreni, aveva deciso di interrompere la.

