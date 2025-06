Sfonda a calci la vetrina di un bar a Genova e rimane incastrato follia di un 28enne | scatta la denuncia

In un episodio di pura follia a Genova, un 28enne ha sfondato a calci la vetrina di un bar, rimanendo poi incastrato e causando scompiglio. La sua bravata si è conclusa con una denuncia per furto aggravato e sanzioni per droga trovata in suo possesso. Un episodio che mette in evidenza come azioni impulsive possano portare a conseguenze ben più gravi di quanto si possa immaginare.

Un 28enne è stato denunciato a Genova per furto aggravato e sanzionato per detenzione di droga dopo aver rubato 200 euro da un bar. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sfonda a calci la vetrina di un bar a Genova e rimane incastrato, follia di un 28enne: scatta la denuncia

In questa notizia si parla di: genova - 28enne - sfonda - calci

Polizia di Stato: sfonda la vetrata di un bar a calci, denunciato.; Sfonda a calci la vetrata di un bar per rubare: 'tradito' da un taglio; Sfonda a calci la vetrata di un bar e ruba all’interno, denunciato.

Sfonda a calci la vetrina di un bar a Genova e rimane incastrato, follia di un 28enne: scatta la denuncia - autore del furto aveva colpito ripetutamente la porta a vetri del bar con calci potenti, fino a infrangerla ... Secondo virgilio.it

Sfonda a calci la vetrata di un bar e ruba all’interno, denunciato - La polizia ha denunciato un uomo di 28 anni, senza dimora, per furto aggravato, oltre che sanzionarlo per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale. Segnala msn.com