Sfigurata dopo il trattamento laser chiede i danni al chirurgo estetico il giudice | Ha sbagliato la paziente ad automedicarsi

Una recente vicenda di malasanità ha portato a un contenzioso tra una paziente e un chirurgo estetico, evidenziando come un trattamento inappropriato possa trasformare un problema di acne in complicanze gravi. La donna, sfigurata e traumatizzata, ha deciso di agire legalmente, ma la sua causa solleva anche dubbi sulla gestione dell’acne e sulle responsabilità mediche. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria che mette in discussione norme e pratiche nel settore estetico.

L'acne in fase attiva, non trattata correttamente dal chirurgo estetico, avrebbe provocato una "fissurazione di aneurisma del ramo mandibolare dell'arteria facciale" e la "conseguente emorragia esterna", provocando danni alla paziente. La quale fa causa al chirurgo estetico per quanto vissuto a.

