Settore orafo | crescono esportazioni fatturato e consapevolezza del ‘made in Italy’

Il settore orafo italiano si conferma protagonista di un 2024 positivo, con esportazioni e fatturato in crescita e una sempre maggiore consapevolezza del valore del “Made in Italy”. Mentre altri segmenti del sistema moda affrontano difficoltà, l’oro e la gioielleria mostrano segnali di resilienza, rafforzando la reputazione internazionale del nostro patrimonio orafi. È il momento di analizzare i trend che stanno plasmando il futuro di questa eccellenza italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 2024 si è chiuso per il settore orafo italiano, incluso il comparto della bigiotteria, con una crescita del fatturato del 4,4%, in controtendenza rispetto ai settori del sistema moda che hanno registrato un calo del -9,1%. L’anno 2024 ha segnato anche un altro record sostanzialmente negativo: per la prima volta dopo il 2020, la domanda mondiale di gioielli in oro non ha superato le 2 mila tonnellate, con un negativo di -11,1% rispetto al 2023. Ma il dato che lascia ben sperare é quello che riguarda l’export italiano di gioielli in oro che ha raggiunto i massimi storici con 13,7 miliardi di euro grazie al ruolo di hub di questo mercato e alla forte domanda di oro indotta dalle tensioni inflative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Settore orafo: crescono esportazioni, fatturato e consapevolezza del ‘made in Italy’

