Sette paladine per accelerare il cambiamento.

Il progetto ha già mostrato di avere gambe per viaggiare lungo la penisola per eventi e manifestazioni: pochi giorni fa è approdato anche alla Camera dei Deputati nel taccuino Nuovi linguaggi contro la violenza di genere. Giovedì Elisabetta Cozzi, fondatrice e direttrice del Museo Fratelli Cozzi di Legnano, ha partecipato all’incontro svoltosi alla Camera dei Deputati, organizzato dall’onorevole Martina Semenzato e intitolato “Acceleriamo il Cambiamento“, portando in dote il progetto “ Donne e Motori? Gioie e Basta “. L’invito aveva come obiettivo raccontare l’esperienza maturata con il progetto fotografico itinerante ideato dalla stessa direttrice e realizzato dall’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it