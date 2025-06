Settanta metri di crescente tavolata da Guinness

Sei pronto a scoprire un vero capolavoro di gusto? A San Pietro in Casale, la 'Notte di Lunga Crescente' celebra la tradizione con settanta metri di crescente preparata dai maestri fornai e allestita con cura dai commercianti lungo via Matteotti. Un’occasione unica per deliziare il palato, condividere sorrisi e immergersi nelle tradizioni bolognesi. La festa, aperta a tutti, promette un’esperienza indimenticabile che unisce cucina, arte e comunità .

Settanta metri di crescente, nel centro di San Pietro in Casale, preparata dai fornai e allestiti dai commercianti su una lunga tavolata in via Matteotti: ecco la ’Notte di Lunga Crescente’, una serata dedicata a questa delizia della nostra terra, declinata in varie versioni, tutte secondo la migliore tradizione gastronomica bolognese e distribuita insieme a salumi affettati misti dai commercianti e dai volontari di Pro Loco a un migliaio di cittadini e visitatori. La ’Notte di Lunga Crescente’ è un appuntamento di metĂ giugno imperdibile per i sampirini e non solo, una trovata originale dei commercianti locali: in un formato da Guinness dei primati, viene proposta al pubblico la gustosa specialitĂ , vanto della produzione dei forni bolognesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settanta metri di crescente, tavolata da Guinness

