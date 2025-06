Sesto | ex Marelli lavori al palo Ora il Tar dà ragione al Comune | Le opere devono essere realizzate

Dopo anni di attese e controversie, il TAR Lombardia ha finalmente deciso: i lavori nelle ex Marelli devono partire, e la proprietà è chiamata a rispettare gli impegni. La sentenza stabilisce un importante precedente per le aree dismesse, sottolineando l’obbligo di realizzare le opere previste. È una svolta che mette fine a un lungo enigma, aprendo la strada a un futuro di riqualificazione e sviluppo.

Il cantiere avrebbe dovuto aprire nel giugno del 2022. Invece, i lavori nelle ex Marelli non sono mai partiti. E la proprietà dell’epoca, Multimedica Clinical & Research Campus S.r.l., non ha mai versato neanche le fideiussioni di 22.791.508,78 euro. Ieri il Tar Lombardia ha condannato l’operatore, con una sentenza che farà scuola anche per le altre aree dismesse. Il soggetto attuatore "è tenuto in virtù della convenzione a realizzare le opere di urbanizzazione ed è altresì tenuto a prestare idonee garanzie per quell’adempimento in favore del Comune", scrive il tribunale amministrativo. Gli obblighi erano stati previsti nell’atto del 2013 che modificava la convenzione del 2004, finalizzata all’attuazione del programma integrato di intervento relativo alle aree tra via Adamello e viale Edison. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it