Servono nuove prospettive per il Politeama

Nel frattempo – con passione e determinazione – il comitato "Salviamo il Politeama" propone nuove prospettive per restituire alla città un patrimonio di inestimabile valore. L’obiettivo è riaccendere i riflettori sulla sua storia, salvaguardare la memoria culturale e trasformarlo in un volano di sviluppo. È giunto il momento di agire, perché il sipario non può calare definitivamente su un simbolo di identità e tradizione.

"Non possiamo accettare che sul Politeama cali per sempre il sipario, e che il degrado cancelli la storia del cinema teatro". E così – a sette anni dalla chiusura, a quattro dal vincolo imposto sull'immobile, di proprietà del demanio marittimo, dal Ministero dei Beni Culturali, e a due dal confronto in consiglio comunale sul suo futuro – il comitato "Salviamo il Politeama" torna ad accendere un faro sullo storico teatro. "Nel frattempo – interviene Paolo Annale – il Comune è tornato in possesso del Teatro Eden. E ammesso che i costi per restituire il Politeama alla città siano davvero così alti come si sostiene che l'Eden sia già un teatro fruibile, e Viareggio disponga quindi di un numero sufficiente di posti, considerando anche lo spazio "Teatro Jenco", è mai possibile – si domanda il Comitato – veder "marcire" un edificio in cui riecheggiano i rumori del teatro italiano del '900?".

