serve il contributo di tutti per dare nuove risposte ai bisogni degli anziani

Arezzo, 18 giugno 2025 – In un momento in cui la nostra società affronta sfide crescenti, è fondamentale investire nel benessere degli anziani, rispondendo con soluzioni innovative e condivise. L’iniziativa del gruppo consiliare Arezzo 2020 per cambiare a sinistra ribadisce che solo un impegno collettivo può garantire risposte efficaci ai bisogni di fragilità crescente. Perché il vero cambiamento nasce dalla collaborazione di tutti, ecco perché…

Arezzo, 18 giugno 2025 – L'iniziativa del gruppo consiliare Arezzo 2020 per cambiare a sinistra "Molti bisogni dei cittadini più fragili, anziani in particolare, nascono da disagi e sofferenze diversi da persona a persona. È evidente che gli interventi di sostegno debbano essere articolati, coordinati, attivati contestualmente". Così Francesco Romizi, capogruppo in Consiglio Comunale di Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, introduce la tavola rotonda organizzata al centro di aggregazione sociale Tortaia giovedì 26 giugno dalle 17 alle 19:30.

