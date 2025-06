Sernaglia è cultura 2025 - Patrizia Laquidara Tour

Nell’incantevole cornice dell’anfiteatro di Falzè di Piave, Patrizia Laquidara porta il suo talento unico nel tour 2025 di Sernaglia è Cultura. La sua voce evocativa e la sua versatilità rendono ogni esibizione un evento imperdibile, unendo le radici siciliane alle sfumature venete. Un concerto che promette emozioni autentiche, in uno scenario suggestivo dove musica e cultura si incontrano per creare magia. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza indimenticabile.

Nell'ambito di Sernaglia è cultura 2025, l'anfiteatro di Falzè di Piave è il palcoscenico scelto da Patrizia Laquidara per una tappa del suo tour 2025. Siciliana di nascita e veneta d'adozione, Patrizia Laquidara è una tra le figure più inafferrabili, poliedriche e brillanti della musica d'autore.

Venerdi 20 giugno, ore 21.00. Anfiteatro comunale all'interno dell'oasi naturale. Via Grave 10, Falzè di Piave (Sernaglia della Battaglia)

