Serie C | Livorno-Indiani è addio | risolto il contratto dell' allenatore

Il Livorno ha annunciato ufficialmente l'addio a Paolo Indiani, il tecnico che ha guidato la squadra fino a questo momento. Dopo settimane di incertezza, la società ha comunicato la rescissione del contratto attraverso i propri canali social, segnando un nuovo capitolo nel futuro del club. Questa decisione apre le porte a una nuova fase, con l’obiettivo di rinvigorire la squadra e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo.

Paolo Indiani non è più l'allenatore del Livorno. Mancava solo l'ufficialità che è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, da parte della società con un comunicato sui propri canali social. Poche righe nelle quali si evidenzia la rescissione con il tecnico (che aveva il contratto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Serie C | Livorno-Indiani è addio: risolto il contratto dell'allenatore

In questa notizia si parla di: livorno - indiani - contratto - allenatore

Poule scudetto serie D | Livorno-Bra 2-1, Indiani: "Gruppo straordinario, orgoglioso di questi ragazzi" - Il Livorno ha vinto 2-1 contro il Bra nella semifinale di andata della Poule scudetto di Serie D, grazie a Rossetti e Dionisi, dopo aver subito il gol di Aloia.

Il tecnico ha un altro anno di contratto, il presidente vuole soldi per liberarlo Vai su Facebook

Serie C | Livorno-Indiani è addio: risolto il contratto dell'allenatore; Alessandro Formisano nuovo allenatore del Livorno, attesa per il passaggio di Indiani al Grosseto; Livorno, Esciua non “regala” Indiani. E adesso il Grosseto deve pagare.

Alessandro Formisano nuovo allenatore del Livorno, attesa per il passaggio di Indiani al Grosseto - Formisano lascia la Pianese per il Livorno, mentre Indiani è vicino al Grosseto. Come scrive msn.com

Calcio, serie C | Us Livorno, il futuro è deciso: Formisano per il dopo Indiani, Doga ds - La stagione, ormai, è terminata da più di una settimana, con la conquista dello scudetto di serie D che ha impreziosito ulteriormente un'annata già sontuosa, ma annunci ufficiali sul futuro, in casa L ... Scrive livornotoday.it